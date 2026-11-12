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Sumenep

Pemkab Sumenep Bangun Akses Jalan Menuju SR, CV Putra Gilang Keluar sebagai Pemenang Tender

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Penulis: Amin Bashiri
BELUM DIGARAP: Lahan diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan SR di wilayah Kecamatan Batuan, Sumenep, Rabu (11/11).
BELUM DIGARAP: Lahan diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan SR di wilayah Kecamatan Batuan, Sumenep, Rabu (11/11).

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SUMENEP, RadarMadura.id – CV Putra Gilang ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumenep. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran Rp 1.389.602.366 dari pagu anggaran Rp 1.407.905.542. Tender proyek tersebut masih memasuki masa sanggah.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), tender dengan kode 10174517000 itu melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep. Anggarannya bersumber dari APBD Perubahan 2026.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Muhammad Puji menyatakan, pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan di lembaga terpadu. ”Iya, kita anggarkan untuk pembangunan jalan Sekolah Rakyat. Tapi, hanya penimbunan dulu. Kalau pengaspalannya di tahun anggaran berikutnya,” katanya.

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Saat ini proyek tersebut belum dilaksanakan. Sebab, sekarang masih dalam tahap lelang. Kendati demikian, panitia tender telah mendapatkan kontraktor yang berpeluang menjadi pelaksana proyek. ”Sekarang masih dalam proses lelang,” jelasnya.

Pihaknya optimistis proyek tersebut akan tuntas sebelum penutupan tahun anggaran. Sebab, dirinya sudah mengatur secara matang setiap tahapan kegiatannya.  ”Saya pastikan selesai sesuai waktu yang ditentukan,” imbuh Puji. (iqb/jup)

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Editor : Amin Bashiri
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