Pemkab Sumenep Bangun Akses Jalan Menuju SR, CV Putra Gilang Keluar sebagai Pemenang Tender

SUMENEP, RadarMadura.id – CV Putra Gilang ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumenep. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran Rp 1.389.602.366 dari pagu anggaran Rp 1.407.905.542. Tender proyek tersebut masih memasuki masa sanggah.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), tender dengan kode 10174517000 itu melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep. Anggarannya bersumber dari APBD Perubahan 2026.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Muhammad Puji menyatakan, pembangunan akses jalan menuju Sekolah Rakyat diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan di lembaga terpadu. ”Iya, kita anggarkan untuk pembangunan jalan Sekolah Rakyat. Tapi, hanya penimbunan dulu. Kalau pengaspalannya di tahun anggaran berikutnya,” katanya.

Advertisement Saat ini proyek tersebut belum dilaksanakan. Sebab, sekarang masih dalam tahap lelang. Kendati demikian, panitia tender telah mendapatkan kontraktor yang berpeluang menjadi pelaksana proyek. ”Sekarang masih dalam proses lelang,” jelasnya.