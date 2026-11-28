PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran perjalanan dinas yang melakat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan berpotensi tak terserap optimal.

Indikasinya, serapannya saat ini baru mencapai 60 persen dari total anggaran yang disiapkan Rp 129 juta.

Rendahnya serapan tersebut tidak lepas dari ketergantungan agenda perjalanan dinas (perdin).

Advertisement Sementara DLH Pamekasan sendiri belum bisa memastikan seluruh anggaran itu terserap seratus persen di akhir tahun. Sehingga, bisa menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).

Sekretaris DLH Pamekasan Subaidi menyatakan, realisasi anggaran perdin masih berada di angka 60 persen.

Meski begitu, pihaknya tetap optimistis anggaran tersebut bisa terserap maksimal.

Advertisement ”Tidak bisa dipastikan karena perjalanan dinas bergantung undangan dari pihak lain, baik provinsi maupun kementerian,” ungkapnya.

Saat ini, ada beberapa undangan kegiatan yang masuk ke lembaganya.

Namun, pihaknya tetap berharap ada agenda kedinasan yang memungkinkan penyerapan sisa anggaran.

Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan Armidin mengingatkan agar belanja perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikurangi.