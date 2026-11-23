RadarMadura.id - Apple kembali memperbarui pilihan aksesori audio nirkabelnya melalui kehadiran AirPods 5 yang kini resmi tersedia di pasar Indonesia.

Produk true wireless stereo (TWS) terbaru tersebut membawa sejumlah peningkatan fitur untuk menunjang pengalaman mendengarkan musik, menonton video, hingga melakukan panggilan suara.

Advertisement Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah Active Noise Cancellation (ANC) yang membantu mengurangi gangguan suara dari lingkungan sekitar.

Kehadirannya sekaligus memberikan pilihan baru bagi pengguna perangkat Apple yang menginginkan aksesori audio dengan teknologi lebih modern.

ANC dan Mode Transparansi Jadi Fitur Andalan

Advertisement AirPods 5 tidak hanya mengandalkan desain praktis sebagai perangkat audio tanpa kabel, tetapi juga menawarkan sejumlah fitur pendukung.

Teknologi Active Noise Cancellation memungkinkan pengguna menikmati konten audio dengan gangguan suara luar yang lebih terkendali.

Apple turut menyediakan mode Transparansi yang memungkinkan suara lingkungan tetap terdengar ketika pengguna membutuhkan perhatian terhadap kondisi sekitar.

Kombinasi kedua fitur tersebut memberikan fleksibilitas untuk menggunakan TWS dalam berbagai situasi, baik ketika berada di perjalanan maupun saat beraktivitas sehari-hari.

Audio Spasial Personal Hadirkan Pengalaman Berbeda

Fitur lain yang menjadi daya tarik AirPods 5 adalah Personalised Spatial Audio atau Audio Spasial Personal.