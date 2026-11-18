PAMEKASAN, RadarMadura.id – Transformasi menjadi universitas menuntut Universitas Islam Negeri (UIN) Madura memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

Namun, kebutuhan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya pembangunan laboratorium terpadu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mendorong percepatan realisasi pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Advertisement Dia berkomitmen mengawal usulan tersebut agar pengembangan kampus tidak terkendala keterbatasan sarana pendidikan.

Ansari mengatakan, UIN Madura memiliki kesiapan lahan untuk pembangunan.

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Advertisement Berdasarkan komunikasi dengan rektor, lahan yang tersedia cukup luas. Kini, realisasi pembiayaan menjadi hal yang perlu diperjuangkan.

”Insyaallah SBSN sudah kami sentil tadi dan mudah-mudahan segera terealisasi. Saya sudah tanyakan kepada Pak Rektor, alhamdulillah lahannya tersedia dan luas. Tinggal bagaimana SBSN-nya terealisasi,” ujarnya.

Menurut Ansari, perubahan status menjadi universitas pada 2025 harus diikuti penguatan fasilitas pendidikan.

"Laboratorium terpadu menjadi salah satu kebutuhan prioritas," katanya.

Dijelaskan, fasilitas itu diperlukan untuk menunjang pembelajaran dan praktik mahasiswa.