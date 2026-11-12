Dari Putaran Roda Sepeda  Menuju Jalan Pendidikan

Refleksi Hari Ayah tentang perjuangan, kesabaran, dan doa seorang petani

Oleh : Dr. Syaiful Bahri, S.Pd., M.Pd.

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Sepeda ontel itu biasa Ayah gunakan untuk pergi ke sawah. Dengan sepeda itulah ia mengarit rumput untuk sapi. Bagi saya, sepeda tersebut menyimpan satu pelajaran yang sampai hari ini masih saya ingat.

Suatu waktu, Ayah memutar roda sepedanya dan meminta saya memperhatikan posisi pentil pada ban. Setelah roda berhenti, ia bertanya di mana letaknya.

Advertisement “Di bawah, Pak,” jawab saya.

Ayah kemudian memutar roda itu lagi. Kali ini pentil berhenti tepat di bagian atas. Dari situ, ia menjelaskan bahwa kehidupan juga bergerak. Jika hari ini seseorang berada di bawah, suatu saat posisinya dapat berubah.

Ayah lalu menyampaikan harapannya kepada saya. Jika saat itu ia berada di bawah, ia ingin anak-anaknya kelak mengangkat derajat keluarga melalui pendidikan.

Saat mendengar penjelasan itu, saya mungkin belum memahami seluruh beban yang Ayah tanggung. Kini, setelah melihat perjalanan keluarga kami, saya mengerti bahwa putaran roda sepeda itu menyimpan harapan seorang ayah untuk ketiga anak laki-lakinya.

Seorang Petani dan Cita-cita untuk Anak-anaknya

Ayah berasal dari keluarga miskin. Ia mengenyam pendidikan di pesantren dan memiliki ijazah formal Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Sebagai petani, ia bekerja dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membesarkan tiga orang anak.