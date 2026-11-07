Ijazah Bukan Tiket Antre: Catatan untuk Wisudawan Institut Kariman Wirayudha Sumenep

Oleh: Fawaid Zaini

Advertisement Hari ini toga dikenakan dan senyum orang tua pecah di barisan kursi tamu. Namun begitu gedung wisuda kembali sepi, pertanyaan lama datang mengetuk: setelah ini, kerja di mana?

Pertanyaan itu makin berat di tengah maraknya berita pengangguran terdidik. Sakernas BPS Mei 2026 mencatat 1,03 juta lulusan D4 hingga S3 menganggur, sekitar 14,31 persen dari 7,22 juta penganggur nasional.

Padahal penyumbang terbesar tetap lulusan SMA (28 persen) dan SMK (22,39 persen).

Advertisement Yang membedakan sarjana adalah cara menganggurnya: mereka menunggu lebih lama, karena harapan tentang pekerjaan tidak bertemu kenyataan.

Banyak sarjana hanya mengenal satu pintu: PNS, pegawai instansi pemerintah, atau karyawan bergaji tetap. Pintu itu sempit sejak dirancang; setiap seleksi CPNS, jutaan pelamar berebut formasi yang hanya ratusan ribu. Menjadi PNS bukan cita-cita yang keliru. Yang keliru adalah menjadikannya satu-satunya ukuran keberhasilan.

Paradoks di Depan Rumah Sendiri

Bandingkan dengan kenyataan di sekitar kita. Kemenag Jawa Timur (2020) mencatat 27.408 madrasah diniyah dengan sekitar 207 ribu ustadz, banyak di antaranya belum memenuhi kualifikasi Undang-Undang Guru dan Dosen.

Insentif guru ngaji dan madin di sejumlah kabupaten, termasuk di Madura, hanya Rp200–300 ribu per bulan. Administrasinya ditulis tangan, keuangannya bergantung pada infak wali santri. Orang menyebutnya "manajemen ikhlas".

Inilah paradoksnya: sejuta sarjana menganggur karena merasa tak ada pekerjaan, sementara puluhan ribu lembaga kekurangan tenaga terdidik di desa yang sama.