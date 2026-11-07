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Opini

Ngopi Produktif: Dari Meja Kopi Menuju Panggung Akademik Dunia

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Penulis: Amin Bashiri
Lukman Nurhakim, M.Pd
Lukman Nurhakim, M.Pd

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Refleksi tentang Persahabatan, Ketekunan, dan Perjalanan Intelektual

Oleh: Lukman Nurhakim, M.Pd

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Pagi belum terlalu ramai ketika empat mahasiswa doktoral duduk mengelilingi sebuah meja. Di hadapan kami, kopi mengepul, laptop terbuka, dan artikel ilmiah menunggu dibaca.

Sekilas, pemandangan itu tidak berbeda dari orang-orang yang menikmati waktu senggang di kedai kopi.

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Bedanya, percakapan kami sering berakhir pada pertanyaan yang tidak sederhana: apakah penelitian ini memiliki kebaruan, apakah metodenya tepat, dan apakah kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan?

Kami menyebut kebiasaan tersebut “Ngopi Produktif.” Hampir setiap hari, terutama pada pagi hari, kami meluangkan waktu untuk berkumpul. Tidak ada undangan resmi, daftar hadir, ataupun moderator.

Kami datang membawa pekerjaan masing-masing, kemudian saling bertanya, berbagi pengalaman, dan terkadang berdebat. Kopi menjadi alasan untuk bertemu, tetapi ilmu pengetahuan membuat kami terus kembali.

Bagi kami, perjalanan doktoral bukan sekadar mengikuti perkuliahan, menyelesaikan disertasi, lalu memperoleh gelar akademik. Ada tanggung jawab lebih besar, yakni membangun cara berpikir kritis, menghasilkan pengetahuan bermanfaat, dan bersedia menerima koreksi. Menariknya, proses tersebut tidak selalu berlangsung di ruang kuliah. Terkadang, gagasan justru tumbuh melalui percakapan sederhana di meja kopi.

Meja Kopi, Ruang Belajar Tanpa Sekat

Setiap pertemuan menghadirkan cerita berbeda. Seorang teman mungkin datang membawa hasil analisis data yang membingungkan. Teman lainnya sedang mencari referensi untuk memperkuat argumentasi. Ada pula yang berusaha memahami komentar reviewer terhadap naskah ilmiahnya.

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Editor : Amin Bashiri
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