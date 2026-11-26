SURABAYA, RadarMadura.id – Produksi peternakan terus didorong meningkat. Namun, kenaikan produksi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan peternak.

Di tengah ketidakpastian pasar, harga sejumlah komoditas peternakan di tingkat produsen bahkan masih berada di bawah biaya produksi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan, legislatif berupaya mendorong perlindungan konkret bagi peternak. Mulai dari kepastian penyerapan hasil produksi hingga harga jual yang layak.

Advertisement Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wiwin Sumrambah menegaskan, hilirisasi peternakan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan industri pengolahan. Peternak sebagai produsen utama harus ikut merasakan manfaat dari pengembangan sektor tersebut.

”Jangan sampai peternak kita terus didorong meningkatkan produksi, tetapi ketika hasilnya panen justru kesulitan menjual dengan harga yang menguntungkan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian pasar dan perlindungan harga,” tegas Wiwin di Surabaya, Senin (23/11).

Tekanan harga tersebut salah satunya dirasakan peternak ayam petelur. Data Dinas Peternakan Jatim per 20 November 2026 mencatat, harga telur di tingkat produsen hanya Rp 20.534 per kilogram. Sementara, harga di tingkat konsumen mencapai Rp 23.088 per kilogram.

Advertisement Harga di tingkat produsen tersebut masih berada di bawah acuan harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp 23 ribu per kilogram yang dilaporkan pada Juni 2026. Kondisi itu semakin berat dengan kenaikan harga bahan baku pakan yang turut membebani biaya operasional peternak.

Persoalan serupa juga dialami peternak sapi perah. Padahal, Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi susu nasional. Berdasarkan data triwulan III 2025, produksi susu segar di Jatim mencapai sekitar 476.712 ton. Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya diikuti kepastian penyerapan oleh industri pengolahan.

Wiwin yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim itu menilai, pemerintah tidak boleh membiarkan peternak menghadapi ketidakpastian pasar sendirian. Penguatan kemitraan antara peternak, koperasi, industri pengolahan, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai menjadi salah satu solusi yang perlu didorong.

Salah satu materi yang dibahas Komisi B pada 23 November 2026 adalah mekanisme intervensi penyerapan produk peternakan. BUMD, koperasi, maupun mitra usaha diharapkan dapat mengambil peran ketika harga komoditas jatuh di bawah biaya produksi.