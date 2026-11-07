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Nasional

Siapkan Rp 600 M Lebih untuk Pilgub Jatim, Pendanaan Dicicil Selama Tiga Tahun

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Penulis: Amin Bashiri
KOMPAK: DPRD Jatim setuju raperda dana cadangan untuk pilgub saat paripurna Kamis (5/11).
KOMPAK: DPRD Jatim setuju raperda dana cadangan untuk pilgub saat paripurna Kamis (5/11).

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SURABAYA, RadarMadura.id – DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) menjadi peraturan daerah (perda).

Total dana cadangan yang disiapkan mencapai Rp 600 miliar lebih untuk membiayai pelaksanaan pilgub mendatang.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat di Surabaya, Kamis (5/11).

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Seluruh fraksi menyatakan sepakat, meski menyertakan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Hidayat menegaskan, persetujuan dewan bukan berarti Pemprov Jatim dapat mengabaikan berbagai masukan yang disampaikan fraksi.

Seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi harus menjadi perhatian serius pihak eksekutif.

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“Seluruh catatan, kritik, saran, hingga rekomendasi yang telah disampaikan oleh setiap fraksi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses persetujuan dan wajib segera ditindaklanjuti oleh pemprov,” ujarnya.

Dana cadangan pilgub tersebut akan dihimpun secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

Perinciannya, Rp 275 miliar pada 2027, Rp 225 miliar pada 2028, dan Rp 125 miliar pada 2029.

Menurut Hidayat, persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah sebelum resmi diundangkan.

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Editor : Amin Bashiri
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