Dewan Soroti APBD Jatim 2027, Belanja Modal Hanya 6,1 Persen

SURABAYA, RadarMadura.id – APBD Provinsi Jawa Timur 2027 telah disetujui dalam forum rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11). Komposisi belanja menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Meski total belanja daerah mencapai Rp 27,637 triliun, porsi anggaran untuk belanja modal dinilai kecil. Bahkan, hanya sekitar 6,1 persen.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengingatkan Pemprov Jatim tidak sekadar mengejar besarnya anggaran.

Advertisement Namun, APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut dia, komposisi belanja harus menjadi perhatian serius. Sebab, besarnya anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan jika sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rutin pemerintahan.

Advertisement ”Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik,” ujar anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dokumen APBD 2027, tambahan anggaran belanja sekitar Rp 213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp 1 miliar.

Kondisi itu dinilai perlu dievaluasi. Sebab, belanja daerah semestinya tidak hanya habis untuk membiayai operasional pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

”Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti lemahnya pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).