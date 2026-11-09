Polisi Tangkap Dua Pemuda Penjual Obat Keras

SUMENEP, RadarMadura.id – Peredaran pil berlogo Y di wilayah Kabupaten Sumenep belum sirna.

Buktinya, Satresnarkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pemuda berinisial AH, 20, warga Karangbudi, Kecamatan Gapura, dan SB, 21, warga Larangan Kerta, Kecamatan Batuputih, Sabtu (7/11).

Keduanya ditangkap di wilayah Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep. Ungkap kasus tersebut terjadi sekitar pukul 16.30.

Advertisement Saat itu, petugas mendapati AH diduga menjual 10 butir pil berlogo Y kepada seorang saksi berinisial MSI.

Saat digeledah, polisi menemukan 10 butir pil Y di dalam plastik klip kecil yang disimpan di saku kanan jaket AH.

Advertisement Dari hasil pemeriksaan awal, AH mengaku mendapatkan barang tersebut dari SB.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Sekitar pukul 17.30, petugas berhasil mengamankan SB di wilayah Desa Kacongan.

SB lalu menunjukkan lokasi penyimpanan pil berlogo Y di lantai kamar rumahnya.

Dari lokasi tersebut, polisi menemukan tambahan 35 butir pil dengan logo serupa. Secara keseluruhan, petugas mengamankan 55 butir pil berlogo Y.

Selain pil, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti, telepon genggam, uang tunai, plastik klip, dompet, jaket, dan satu unit sepeda motor.