Polisi Ringkus Petani Asal Lenteng, Sembunyikan Sabu di Lipatan Sarung

SUMENEP, RadarMadura.id – AS (43), seorang petani asal Kecamatan Lenteng, Sumenep, harus berurusan dengan polisi.

Dia diringkus polisi karena diketahui menyembunyikan sabu di balik lipatan sarung yang dikenakannya, Rabu (4/11) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful menjelaskan, penangkapan AS berawal dari penyelidikan yang dilakukan anggotanya di lapangan.

Advertisement Petugas kemudian mencurigai keberadaan terlapor hingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan dua plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu di lipatan sarung AS.

Kedua klip berisi kristal putih tersebut terjatuh ke tanah ketika petugas melakukan pemeriksaan.

Advertisement Menurut Sjaiful, AS mengakui bahwa dua paket yang ditemukan tersebut merupakan miliknya.

”Pengakuan itu disampaikan saat petugas melakukan pemeriksaan awal di lokasi penangkapan,” ujarnya.

Dua plastik klip sabu dengan berat netto masing-masing 0,05 gram dan 0,30 gram tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

Dengan demikian, total barang bukti yang disita mencapai 0,35 gram. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam warna silver dan sepeda motor matic hitam bernopol M 6771 WY.