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Hukum & Kriminal

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Berat, Jaksa dan PH Terdakwa Pilih Pikir-pikir

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Penulis: Hera Marylia
Ilustrasi Grafis: RISKY/JPRM
Ilustrasi Grafis: RISKY/JPRM

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SAMPANG, RadarMadura.id – Terdakwa kasus pencabulan berinisial T sudah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang pada Jumat (6/11).

Pria berusia 60 tahun itu diganjar hukuman 13 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampang, perkara tersebut tercatat dengan nomor 204/Pid.B/2026/PN Spg.

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Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar hukum.

Kasipidum Kejari Sampang Tunjung Sughandiko mengatakan, majelis hakim sudah membacakan putusan perkara dengan terdakwa berinisial T.

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Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar hukum.

”Terdakwa divonis dengan pidana penjara 13 tahun penjara,” katanya.

Menurutnya, vonis terhadap terdakwa lebih berat dua tahun dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, pihaknya menuntut terdakwa dengan ancaman 11 tahun penjara.

Sebab, saat pembuktian, terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Tunjung mengutarakan, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, jaksa maupun penasihat hukum (PH) terdakwa memilih pikir-pikir pasca sidang putusan.

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Editor : Hera Marylia
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