Ilustrasi pendidikan

* Moh. Riski Kohar

Pendidikan selalu disebut sebagai jalan untuk memperbaiki masa depan. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas diri, memperbaiki taraf hidup, sekaligus keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, harapan tersebut tidak akan sepenuhnya terwujud apabila kesempatan memperoleh pendidikan masih dipengaruhi oleh tempat tinggal dan kemampuan ekonomi keluarga.

Advertisement Persoalan ini penting dibicarakan dalam konteks Pulau Madura. Empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Di tengah berbagai program pemerataan pendidikan, masih terdapat kesenjangan capaian pendidikan yang patut menjadi perhatian bersama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Bangkalan sebesar 6,15 tahun, Sampang 5,19 tahun, Pamekasan 7,29 tahun, dan Sumenep 6,24 tahun. Sementara itu, rata-rata Jawa Timur mencapai 8,39 tahun.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa keempat kabupaten di Madura masih berada di bawah rata-rata provinsi. Bahkan, terdapat selisih 2,10 tahun antara Pamekasan dan Sampang. Data ini memang tidak secara langsung menggambarkan kualitas pembelajaran peserta didik saat ini. Namun, ia menjadi petunjuk bahwa persoalan keberlanjutan pendidikan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Advertisement Pemerataan Bukan Sekadar Ketersediaan Sekolah

Salah satu persoalan dalam pembangunan pendidikan adalah kecenderungan memahami pemerataan sebatas ketersediaan lembaga pendidikan dan fasilitas fisik. Padahal, keberadaan sekolah belum otomatis menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Anak yang tinggal di wilayah dengan akses transportasi dan fasilitas memadai tentu menghadapi situasi berbeda dengan anak yang harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mencapai sekolah. Perbedaan tersebut semakin terasa ketika kondisi geografis bertemu dengan keterbatasan ekonomi keluarga.

Kabupaten Sumenep memberikan gambaran konkret mengenai persoalan ini. Dalam dokumen RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah mengakui bahwa wilayah kepulauan masih menghadapi keterbatasan jumlah sekolah, sarana prasarana, dan tenaga pendidik berkualitas. Tingginya biaya transportasi juga menjadi salah satu kendala pemerataan akses pendidikan.