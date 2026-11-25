Oleh H. Mochammad Musleh, S.H., M.H.*

SETIAP kemajuan bangsa selalu memiliki jejak pengabdian seorang guru. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah-sekolah di pelosok negeri, guru hadir bukan hanya untuk mengajarkan pengetahuan, melainkan juga menumbuhkan karakter, membangun harapan, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.

Advertisement Pada 25 November 2026, kita memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Ke-33 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” sekaligus HUT Ke-81 PGRI dengan tema “Solidaritas Guru Berkualitas, Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat”. Dua momentum ini menjadi ruang refleksi untuk meneguhkan kembali peran strategis guru sebagai penentu arah masa depan bangsa.

Melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen membangun pendidikan yang berkualitas, inklusif, berkarakter, dan berkemajuan. Kemajuan tersebut menuntut guru yang kompeten, lingkungan sekolah yang mendukung, tata kelola yang baik, serta keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap profesionalisme pendidik.

Advertisement Guru Hebat, Fondasi Transformasi Pendidikan

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan perubahan sosial menuntut pembaruan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Guru perlu terus meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi agar pembelajaran tetap relevan dengan tantangan zaman.

Namun, transformasi pendidikan bukan sekadar digitalisasi pembelajaran atau penggunaan teknologi di ruang kelas. Teknologi hanyalah alat, sedangkan inti pendidikan adalah membangun manusia. Kecerdasan buatan dapat menyajikan informasi dengan cepat, tetapi tidak bisa menggantikan kebijaksanaan, empati, keteladanan, dan sentuhan kemanusiaan seorang guru. Guru tetap membimbing peserta didik untuk berpikir kritis, membedakan benar dan salah, serta bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Karena itu, guru harus ditempatkan sebagai aktor utama transformasi, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Mereka perlu diberikan kepercayaan, ruang berinovasi, kesempatan mengembangkan kompetensi, serta dukungan yang memadai agar mampu menjalankan perannya secara optimal.

Guru hebat bukan semata-mata guru yang menguasai teknologi atau memiliki prestasi akademik, melainkan guru yang terus belajar, mampu menginspirasi, dan menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan peserta didiknya.

Mengajar dengan Ilmu, Mendidik dengan Hati