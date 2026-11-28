*Suraji, M.Pd.

Setiap tanggal 25 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengabdian para pendidik. Namun, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2026 seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, menyampaikan ucapan terima kasih, atau memberikan penghargaan simbolis kepada guru. Lebih dari itu, momentum ini perlu menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana negara hadir dalam memperjuangkan pendidikan, memperbaiki kualitas layanan sekolah, dan memberikan dukungan nyata kepada para guru yang berada di garda terdepan pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan Indonesia sedang berada dalam fase transformasi yang menarik. Berbagai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menunjukkan perubahan nyata, baik dalam pembangunan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, maupun pembenahan kesejahteraan dan tata kelola guru.

Advertisement Sebagai praktisi pendidikan yang setiap hari berhadapan langsung dengan dinamika sekolah, saya melihat bahwa berbagai program tersebut bukan sekadar kebijakan di atas kertas. Ada harapan baru yang mulai tumbuh di ruang-ruang kelas, terutama ketika sekolah-sekolah yang sebelumnya memiliki keterbatasan sarana dan prasarana mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Mengakhiri Persoalan Sekolah Rusak

Salah satu persoalan mendasar pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun adalah ketimpangan infrastruktur sekolah. Masih banyak peserta didik yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi bangunan yang kurang layak, atap bocor, lantai rusak, sanitasi tidak memadai, bahkan bangunan yang membahayakan keselamatan.

Advertisement Kondisi tersebut tentu tidak boleh terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Karena itu, program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut mendapatkan perhatian. Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah memperluas pembangunan dan revitalisasi sekolah secara signifikan.

Data pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Sementara itu, berdasarkan perkembangan hingga 20 Oktober 2026, program pembangunan dan revitalisasi sepanjang 2025–2026 telah menjangkau lebih 88 ribu sekolah(pidato Presiden di Palu). Angka tersebut menunjukkan adanya perluasan intervensi pemerintah terhadap persoalan infrastruktur pendidikan.

Tentu, angka tersebut bukan berarti persoalan sekolah rusak sudah selesai. Masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian, terutama di daerah terpencil, wilayah tertinggal, dan kawasan yang memiliki keterbatasan geografis.