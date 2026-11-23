BANGKALAN, RadarMadura.id – Taman Rekreasi Kota (TRK) Bangkalan kembali menjadi sorotan. Ruang terbuka yang lama terbengkalai itu disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat mesum.

Aksi asusila yang dilakukan dua sejoli dan sempat terekam kamera warga tersebut langsung memantik reaksi keras pemerintah daerah. Bahkan, insiden yang mencoreng wajah Kota Salak itu mendapat atensi khusus dari bupati Bangkalan.

Merespons kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan berjanji memperketat pengawasan di kawasan TRK. Patroli akan ditingkatkan dan dilakukan secara berkala untuk mencegah fasilitas publik tersebut kembali disalahgunakan.

Advertisement Kasatpol PP Bangkalan Mohammad Hasbullah menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat fasilitas publik disalahgunakan. Peningkatan intensitas patroli menjadi langkah konkret yang disiapkan untuk mengantisipasi kejadian serupa.

”Kami akan meningkatkan pengawasan di TRK untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Hasbullah mengakui, peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu itu menjadi perhatian serius. Karena itu, pengawasan di sejumlah titik rawan, terutama kawasan TRK yang minim aktivitas, akan diperketat.

Advertisement ”Kegiatan patroli kami intensifkan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi,” sambungnya.

Selain meningkatkan pengawasan, Satpol PP Bangkalan juga tengah menelusuri identitas pemeran dalam video asusila tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk penindakan sekaligus pembinaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.