BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengeboran sumur yang awalnya diharapkan menjadi sumber air bersih di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur justru memicu kepanikan warga. Semburan lumpur hitam yang disusul gas keluar dari lubang pengeboran hingga mencapai ketinggian sekitar 10 meter.

Camat Labang Irisu'ud menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat proses pengeboran mencapai kedalaman sekitar 130 meter. Setelah pemasangan pipa paralon sepanjang 125 meter, pekerja sempat menurunkan pompa sibel berukuran kecil hingga kedalaman 135 meter dan berhasil mengeluarkan air.

Melihat potensi air yang dinilai bagus, pemilik sumur membeli pompa sibel berkapasitas lebih besar pada Senin malam (23/11). Pompa baru tersebut kemudian diturunkan pada Selasa pagi (24/11) hingga kedalaman sekitar 88 meter.

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”Saat pompa dalam kondisi mati, air tiba-tiba keluar dan menyembur terus-menerus disertai suara gemuruh dari dalam tanah,” terang Irisu'ud.

Advertisement Tak berselang lama, semburan air disertai material berwarna hitam menyerupai lumpur sebanyak tiga kali dengan ketinggian awal sekitar dua meter. Dalam kurun waktu satu jam, semburan meningkat drastis hingga diperkirakan mencapai 10 meter.

Menjelang sore, warga dikejutkan dengan munculnya kobaran api dari titik semburan tersebut. Pemilik sumur, Moh. Saer, mengaku tidak mengetahui secara langsung detik-detik munculnya api karena sedang berada di dalam rumah.

”Saya baru tahu setelah diberitahu oleh tetangga. Demi keamanan, keluarga langsung kami ungsikan dulu ke tempat yang lebih aman,” beber Saer.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Bangkalan Qory Yuniastuti mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan pihak kecamatan telah mengecek lokasi sekitar pukul 09.00.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, pengeboran sumur tersebut telah berlangsung selama 12 hari dengan kedalaman mencapai 120 hingga 130 meter. Memasuki hari ke-13, Selasa (24/11), sekitar pukul 16.00, lubang bor tiba-tiba menyemburkan air hingga ketinggian sekitar 15 meter.