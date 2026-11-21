BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengawasan Taman Rekreasi Kota (TRK) Bangkalan bakal diperketat.

Salah satunya, dipasangi kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV).

Selain itu, Pemkab Bangkalan menyiagakan petugas di area TRK.

Advertisement Tujuannya, mencegah taman tersebut kembali disalahgunakan sebagai lokasi tindakan tidak senonoh.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyayangkan adanya aksi tidak senonoh di area TRK beberapa hari lalu.

Sebagai langkah awal, petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) telah dikerahkan untuk berjaga dan berpatroli di sekitar taman.

Advertisement ”Petugas satpol PP akan berjaga dan patroli di lokasi itu untuk menghindari hal yang sama terulang,” kata Lukman, Rabu (18/11).

Selain pengawasan, pihaknya menyiapkan penataan akses keluar-masuk kawasan dengan palang parkir.

Langkah itu dirancang seiring rencana pengembangan TRK menjadi pusat olahraga atau sport center.

Jika luasan lahan memungkinkan, kawasan tersebut juga akan dikembangkan sebagai wisata sawah.