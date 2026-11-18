BANGKALAN, RadarMadura.id – Sebanyak 34 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangkalan telah rampung dibangun.

Namun, hingga kini tak satu pun mulai beroperasi. Pemkab Bangkalan masih menunggu instruksi resmi dari Kemenkop RI sebagai dasar dimulainya aktivitas koperasi tersebut.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Bangkalan Moh. Rasuli menyatakan, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh sebelum ada instruksi dari pemerintah pusat. Sebab, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis terkait operasional KDKMP.

Advertisement ”Kita sifatnya menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk operasional KDKMP ini. Hingga saat ini belum ada petunjuk operasional,” jelasnya.

Menurut dia, pembangunan fisik gedung KDKMP di Kota Salak sebenarnya sudah banyak yang tuntas. Namun, penyelesaian pembangunan tersebut belum diikuti dengan aktivitas koperasi. Seluruhnya masih menunggu kepastian dari Kemenkop.

”Kalau yang sudah rampung dibangun di Bangkalan sudah banyak, tapi belum ada satu pun yang beroperasi,” katanya.

Advertisement Meski belum resmi beroperasi, sejumlah KDKMP mulai melakukan persiapan dengan mengisi stok barang. Salah satunya KDKMP Desa Keleyan, Kecamatan Socah, yang mulai mendatangkan pasokan liquefied petroleum gas (LPG).

”Sebagian sudah ada yang mulai mengisi barang, seperti KDKMP Desa Keleyan,” tambahnya.

Rasuli menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan operasional maupun pengisian barang sebelum koperasi resmi dibuka. Menurut dia, operasional menjadi ranah Kemenkop RI, sedangkan pengadaan barang merupakan tanggung jawab PT Agrinas bersama pihak penyedia.