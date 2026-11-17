SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak 42 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumenep telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi (verval).

Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas koperasi tersebut dinilai layak beroperasi.

Meski demikian, tim masih menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari kerusakan bangunan hingga fasilitas pendukung yang belum berfungsi optimal.

Advertisement Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep Moh. Ramli membenarkan hasil tersebut.

Dia menyampaikan, empat KDMP yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Kecamatan Ambunten, Saronggi, Pragaan, dan Ganding juga telah menjalani pemeriksaan.

”Semua ada catatan. Itu yang layak operasional, yang diverifikasi sekarang,” katanya.

Advertisement Ramli menjelaskan, verval terhadap 42 KDMP tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Koperasi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang diketuai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Agus Dwi Saputra.

Hasil pemeriksaan tersebut juga telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. ”Verval dilakukan oleh tim verval, yang ketuanya Pak Sekkab. Hasilnya sudah kami laporkan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, meski mayoritas dinyatakan layak beroperasi, tim masih menemukan sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Di antaranya, kerusakan fisik bangunan berupa tembok dan lantai retak serta pintu yang rusak. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung juga belum berfungsi optimal.