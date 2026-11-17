BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang sempat memicu antrean panjang di Kota Salak dalam beberapa pekan terakhir belum juga terjawab.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Bangkalan menyatakan PT Pertamina Patra Niaga belum memberikan penjelasan resmi kepada Pemkab Bangkalan.

Kepala Diskopumdag Bangkalan Moh. Rasuli menepis pernyataan Pertamina yang mengeklaim telah merespons surat dari Pemkab Bangkalan.

Advertisement Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan klaim sepihak. Sebab, hingga kini institusinya belum menerima surat balasan apa pun.

”Kami sudah cek email berkali-kali, tidak ada surat balasan dari PT Pertamina. Hari ini kami cek lagi dan dipastikan belum ada balasan,” tegasnya.

Rasuli menjelaskan, respons tertulis dari perusahaan pelat merah itu sangat krusial.

Advertisement Sebab, Pemkab Bangkalan membutuhkan penjelasan resmi untuk mengetahui akar persoalan tersendatnya pasokan BBM yang sempat menyulitkan masyarakat di hampir seluruh SPBU yang ada di Kota Salak tersebut.

Menurut dia, institusinya telah melayangkan surat konfirmasi sebanyak dua kali. Namun, upaya tersebut belum berbalas.

Isi surat tersebut murni meminta penjelasan terkait kendala distribusi dan pasokan BBM bersubsidi ke Bangkalan ”Sudah dua surat yang kami layangkan ke Pertamina, tapi dua-duanya belum berbalas,” paparnya.

Rasuli menilai, pemkab berhak mengetahui kendala teknis di lapangan agar langkah antisipasi bisa segera diambil.