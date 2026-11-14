Mitsubishi Destinator Tawarkan Kabin Lega dan Kenyamanan untuk Keluarga

JAKARTA, RadarMadura.id – Memilih mobil keluarga bukan hanya soal kapasitas penumpang, tetapi juga kenyamanan, ruang kabin, dan kemampuan menghadapi berbagai kondisi perjalanan. Kebutuhan tersebut coba dijawab Mitsubishi Motors melalui Mitsubishi Destinator, SUV premium berkapasitas tujuh penumpang yang dirancang untuk menunjang mobilitas keluarga modern.

Mitsubishi Destinator menawarkan sejumlah keunggulan untuk perjalanan sehari-hari maupun petualangan bersama keluarga. Dengan ground clearance mencapai 244 milimeter, lima pilihan Drive Modes, serta kabin tiga baris yang fleksibel, kendaraan ini memberikan keleluasaan untuk menjelajahi berbagai destinasi.

Kenyamanan menjadi salah satu daya tarik utama Destinator. Ruang kabin yang lega, kursi baris kedua dan ketiga yang dapat dilipat, panoramic sunroof, hingga Dual Zone AC membuat perjalanan bersama keluarga lebih menyenangkan.

Advertisement Berbagai kompartemen penyimpanan dan power outlet hingga baris ketiga juga mendukung kebutuhan penumpang selama perjalanan jauh. Fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi seluruh anggota keluarga selama berada di dalam kendaraan.

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Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar mengakui Destinator memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi kenyamanan dan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari. Dia juga menyoroti kemampuan jelajah dan performa kendaraan tersebut.

Advertisement “Mitsubishi Destinator itu punya kelebihan durability sama kemampuan jelajahnya. Terus kalau saya pakai harian, keunggulannya yang pertama, duduk di belakang enak banget. Kedua, suspensinya. Terus yang ketiga, tenaganya,” kata Rifat Sungkar.

Rifat mengungkapkan, Destinator menjadi salah satu mobil favorit keluarganya karena menawarkan ruang kabin yang luas dan praktis untuk berbagai aktivitas. Kenyamanan berkendara juga menjadi alasan kendaraan tersebut banyak disukai anggota keluarganya.

“Dan then, untuk activity lainnya, sekarang mobil favorit saya di rumah memang Destinator. Dan anak-anak saya suka sekali karena praktis, lega, dan nyetirnya enak banget,” tambahnya.

Untuk menunjang kemudahan berkendara, Mitsubishi Destinator dibekali Multi Around Monitor, Electric Parking Brake with Auto Hold, serta layar infotainment berukuran hingga 12,3 inci. Khusus varian Ultimate, tersedia pula Mitsubishi CONNECT yang mendukung konektivitas kendaraan melalui smartphone.