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Food & Travel

Dessert Buah Kekinian Cocok Disimpan di Kulkas, Resep Mango Strawberry Sago Asam Manis 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Mango Strawberry Sago Viral, Dessert Dingin dengan Perpaduan Mangga, Stroberi, dan Sagu Mutiara
Resep Mango Strawberry Sago Viral, Dessert Dingin dengan Perpaduan Mangga, Stroberi, dan Sagu Mutiara

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RadarMadura.id - Mango strawberry sago menjadi salah satu kreasi dessert dingin yang menarik dicoba karena memadukan rasa manis buah mangga, segarnya stroberi, serta tekstur kenyal sagu mutiara.

 Hidangan penutup ini cocok disajikan ketika cuaca panas atau sebagai camilan istimewa bersama keluarga.

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 Perpaduan warna kuning mangga, merah stroberi, dan putih susu juga membuat tampilannya terlihat cantik serta menggugah selera.

Tidak heran jika variasi dessert berbahan buah dan sagu ini banyak menarik perhatian pencinta makanan manis.

Keistimewaan mango strawberry sago terletak pada kombinasi bahan sederhana yang menghasilkan cita rasa berlapis.

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Mangga matang memberikan rasa manis alami, sedangkan stroberi menghadirkan sentuhan asam segar agar dessert tidak terasa terlalu berat.

 Sementara itu, sagu mutiara memberikan tekstur kenyal yang membuat setiap suapan lebih menyenangkan.

Campuran susu dan yogurt dapat digunakan untuk menghasilkan kuah lembut dengan rasa sedikit creamy.

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Resep mango strawberry sago viral juga tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.

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Editor : Amin Bashiri
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