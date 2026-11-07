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Sampang

TPPO PMI Jadi Perhatian Dewan, Wakil Rakyat Minta Pemkab Proaktif Lakukan Pencegahan

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Penulis: Hera Marylia
DIPULANGKAN: UH korban TPPO dijemput keluarganya di Bandara Juanda, Senin (2/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)
DIPULANGKAN: UH korban TPPO dijemput keluarganya di Bandara Juanda, Senin (2/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id Dua warga asal Kabupaten Sampang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri.

Mereka berinisial NH dan UH. Peristiwa pahit tersebut dialami keduanya saat memilih bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) demi memperbaiki nasib keluarganya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud menyampaikan, kasus TPPO yang dialami PMI asal Kota Bahari hasus menjadi perhatian serius pemerintah.

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Sehingga, kasus serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

UH yang merupakan korban TPPO di Riyadh, Dubai dan Kota Al- Uyun telah kembali ke pelukan keluarganya di Pulau Garam.

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Dia berhasil dipulangkan berkat kolaborasi kejaksaan negeri (kejari) dan Pemkab Sampang.

Namun yang menjadi masalah, korban NH hingga kini belum bisa diupangkan ke tanah air. Dia diduga menjadi korban TPPO di negara Libya.

Mahfud menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

”Hendaknya harus melalui jalur yang resmi. Sehingga, hak-haknya terjamin dengan baik. Seperti, lembaga penyalur tenaga kerja yang telah terdaftar di pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat tidak mudah percaya saat mendapat tawaran bekerja di luar negeri.

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Editor : Hera Marylia
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