DP2KP Dapat 10 Unit Traktor, Hasil Serap Aspirasi Anggota DPR RI untuk Warga Bangkalan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Sebanyak 10 unit traktor roda empat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari aspirasi anggota DPR RI tiba di Kabupaten Bangkalan, Kamis (5/11) malam.

Namun, kedatangan bantuan itu belum diikuti kesiapan tempat penampungan di kantor dinas teknis.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), truk towing pengangkut 10 unit traktor dari Surabaya diarahkan ke halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan.

Advertisement Langkah itu dilakukan karena area kantor Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Bangkalan kurang representatif.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana.

Pihaknya mengatakan, kapasitasnya hanya membantu menampung karena secara lahan instansinya lebih luas.

Advertisement ”Tidak ada kerja sama apa pun, hanya bersinergi saja,” ujarnya.

Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said membenarkan kedatangan bantuan tersebut.

Dia menyebut, 10 unit traktor roda empat itu bersumber dari aspirasi anggota DPR RI.

”Iya. Ada 10 unit bantuan traktor roda empat aspirasi dari DPR RI,” ucapnya.