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Bangkalan

Data Luas Lahan Pertanian Perlu Diverval Ulang

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Penulis: Hera Marylia
SUBUR: Petani melakukan panen padi di sawah Dusun Klobungan, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, pada April lalu. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/JPRM)
SUBUR: Petani melakukan panen padi di sawah Dusun Klobungan, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, pada April lalu. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Akurasi data luas lahan pertanian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Sebab, luas lahan yang tercatat, belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bangkalan CHK Karyadinata menyatakan, satu hektare lahan dalam peta atau dokumen administrasi tercatat seluas 10.000 meter persegi.

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Namun, ketika dilakukan pengukuran langsung, luasnya bisa saja kurang atau justru lebih.

Misalnya, lahan yang tercatat satu hektare ternyata hanya memiliki luas 0,8 hektare.

Sebaliknya, ada pula lahan yang luas riilnya mencapai 1,2 hektare. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi sejumlah faktor.

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Di antaranya, kata Karyadinata, batas kepemilikan lahan kurang jelas, kesalahan pemetaan awal, perubahan kondisi lahan, hingga ketidaktepatan proses pengukuran.

Karena itu, data administrasi perlu dicocokkan dengan kondisi aktual.

Verifikasi dan validasi (verval) langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan ketepatan data.

Proses tersebut juga perlu didukung teknologi pemetaan digital. Misalnya melalui Global Positioning System (GPS) dan citra satelit.

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Editor : Hera Marylia
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