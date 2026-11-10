Data Luas Lahan Pertanian Perlu Diverval Ulang

BANGKALAN, RadarMadura.id – Akurasi data luas lahan pertanian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Sebab, luas lahan yang tercatat, belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bangkalan CHK Karyadinata menyatakan, satu hektare lahan dalam peta atau dokumen administrasi tercatat seluas 10.000 meter persegi.

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Misalnya, lahan yang tercatat satu hektare ternyata hanya memiliki luas 0,8 hektare.

Sebaliknya, ada pula lahan yang luas riilnya mencapai 1,2 hektare. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi sejumlah faktor.

Advertisement Di antaranya, kata Karyadinata, batas kepemilikan lahan kurang jelas, kesalahan pemetaan awal, perubahan kondisi lahan, hingga ketidaktepatan proses pengukuran.

Karena itu, data administrasi perlu dicocokkan dengan kondisi aktual.

Verifikasi dan validasi (verval) langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan ketepatan data.

Proses tersebut juga perlu didukung teknologi pemetaan digital. Misalnya melalui Global Positioning System (GPS) dan citra satelit.