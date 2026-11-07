Penyidik Tetapkan Dua Tersangka, Perkara Dugaan Penipuan Berkedok Proyek Pertanian

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penanganan perkara dugaan penipuan bermodus proyek pertanian yang ditangani Polres Pamekasan memasuki babak baru.

Penyidik menetapkan dua orang tersangka setelah perkara itu naik ke tahap penyidikan.

Penetapan tersangka itu menjadi perkembangan penting dalam kasus yang dilaporkan sejak Mei 2026 tersebut.

Advertisement Pelapor Slamet Riyadi berharap polisi segera menuntaskan perkara dan meminta pihak yang terlibat bertanggung jawab.

Slamet menyambut baik perkembangan penanganan kasus dugaan penipuan yang dilaporkannya itu.

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Advertisement Dia berharap proses hukum tidak kembali berlarut-larut dan segera memberikan kepastian.

”Saya berharap kasus ini segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut tanpa kepastian. Pihak terlapor juga harus bertanggung jawab atas persoalan ini,” harapnya.

Dia memastikan akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.

Slamet juga berharap penyidik Satreskrim Polres Pamekasan terus bekerja maksimal hingga perkara tersebut benar-benar terang.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.