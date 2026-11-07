Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hukum & Kriminal

Penyidik Tetapkan Dua Tersangka, Perkara Dugaan Penipuan Berkedok Proyek Pertanian

H
Penulis: Hera Marylia
SANTAI: Pengunjung berada di Kantor Satreskrim Polres Pamekasan, Kamis (15/10). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)
SANTAI: Pengunjung berada di Kantor Satreskrim Polres Pamekasan, Kamis (15/10). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penanganan perkara dugaan penipuan bermodus proyek pertanian yang ditangani Polres Pamekasan memasuki babak baru.

Penyidik menetapkan dua orang tersangka setelah perkara itu naik ke tahap penyidikan.

Penetapan tersangka itu menjadi perkembangan penting dalam kasus yang dilaporkan sejak Mei 2026 tersebut.

Advertisement

Pelapor Slamet Riyadi berharap polisi segera menuntaskan perkara dan meminta pihak yang terlibat bertanggung jawab.

Slamet menyambut baik perkembangan penanganan kasus dugaan penipuan yang dilaporkannya itu.

Baca Juga: DPRD Ingatkan Pemerataan Pembangunan di Daratan dan Kepulauan

Advertisement

Dia berharap proses hukum tidak kembali berlarut-larut dan segera memberikan kepastian.

”Saya berharap kasus ini segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut tanpa kepastian. Pihak terlapor juga harus bertanggung jawab atas persoalan ini,” harapnya.

Dia memastikan akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.

Slamet juga berharap penyidik Satreskrim Polres Pamekasan terus bekerja maksimal hingga perkara tersebut benar-benar terang.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Empat Saksi Diperiksa, Dalam Kasus Dugaan Penipuan Berkedok Keyakinan

Empat Saksi Diperiksa, Dalam Kasus Dugaan Penipuan Berkedok Keyakinan

Jailani Muhtadi selaku kuasa hukum korban menerangkan, saksi yang dihadirkan adalah para pengikut yang menjadi korban. Para saksi juga mengalami kerugian mencapai puluhan juta.

Penasihat Kapolri Ingatkan Polisi Transparan, Dalam Menangani Perkara Dugaan Penipuan Berkedok Agama

Penasihat Kapolri Ingatkan Polisi Transparan, Dalam Menangani Perkara Dugaan Penipuan Berkedok Agama

Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi mengatakan, Polres Bangkalan bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat apabila tidak transparan dalam menangani perkara dugaan penipuan berkedok agama di Bangkalan tersebut.

Propam Periksa Oknum Polsek, Lakukan Penyelidikan Penipuan Administrasi Kendaraan Warga Robatal

Propam Periksa Oknum Polsek, Lakukan Penyelidikan Penipuan Administrasi Kendaraan Warga Robatal

Bripka Wawan Eko Budi Prasetyo mengakui sempat diminta untuk mengurus dokumen administrasi dua kendaraan milik Matnaji.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer