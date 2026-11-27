SUMENEP, RadarMadura.id – Mengurus administrasi kependudukan kini tidak perlu jauh-jauh ke kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep turun langsung ke melayani masyarakat ke desa-desa lewat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Seperti yang dilakukan secara serentak di Kecamatan Bluto pada Jumat (27/11).

Kegiatan ini fokus pada dua layanan utama. Yakni, pemutakhiran data kependudukan dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Warga bisa memperbarui data sekaligus mengaktifkan KTP digital dalam satu kunjungan.

Kepala Dispendukcapil Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy menegaskan GNPP adalah wujud semangat melayani dengan hati. Pelayanan harus mendekat ke warga, bukan sebaliknya warga yang harus mengejar pelayanan.

Advertisement ”Kami hadir melayani. Data yang akurat akan melahirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tuntas,” ujar Syahwan.

Untuk menjangkau lebih banyak warga, Dispendukcapil Sumenep menerjunkan 6 tim sekaligus di Kecamatan Bluto. Tim 1 di Desa Bluto, Tim 2 di Desa Aengdake, Tim 3 di Desa Pakandangan Sangra, Tim 4 di Desa Pakandangan Tengah, Tim 5 di Desa Pakandangan Barat, dan Tim 6 di Desa Kapedi.

Pembagian tim ini membuat pelayanan lebih merata. Warga tidak perlu antre berdesakan di satu titik. Cukup datang ke desa masing-masing, data langsung dilayani petugas.

Advertisement Gerakan ini bukan hanya sehari. Setiap hari, sejak 1 November 2026, Dispendukcapil Sumenep serentak menerjunkan 5-6 tim ke berbagai kecamatan dan desa di Sumenep. Bahkan Sabtu dan Minggu, tim tetap berangkat melayani masyarakat.

RAMAH: Kepala Dispendukcapil Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy.

Menurut Syahwan, pemutakhiran data sangat penting. Sebab, data yang tidak diperbarui bisa menghambat pengurusan BPJS, bantuan sosial, pemilu, hingga urusan sekolah dan pekerjaan. Karena itu, warga diajak aktif memastikan datanya sudah benar.

Selain itu, aktivasi IKD menjadi langkah menuju layanan digital yang lebih praktis. KTP kini cukup di HP. Aman, terlindungi, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan tanpa harus membawa kartu fisik ke mana-mana.

Prinsip pelayanan yang dipegang Dispendukcapil Sumenep jelas: data akurat pelayanan berkualitas, cepat mudah tuntas, aman terlindungi, dan melayani dengan hati. Semangat dan bangga melayani bangsa menjadi pegangan seluruh petugas di lapangan.