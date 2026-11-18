SUMENEP, RadarMadura.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep tancap gas menggalakkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Fokusnya dua hal yang selama ini sering disepelekan warga. Yakni, pemutakhiran data di kartu keluarga (KK) dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

Gerakan ini menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2026 tentang Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Tujuan gerakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kemutakhiran data kependudukan. Selain itu, untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan ketepatan sasaran perlindungan sosial di Kabupaten Sumenep.

Kepala Dispendukcapil Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy menegaskan, data yang akurat adalah kunci pelayanan publik yang adil. Menurut dia, jika data di KK sudah benar, maka bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga layanan pendidikan tidak akan salah sasaran.

Advertisement ”Kami ingin memastikan setiap warga Sumenep tercatat dengan data yang benar dan terkini, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Syahwan.

Pemutakhiran data meliputi pemutakhiran data pendidikan dalam KK sesuai pendidikan terakhir warga. Banyak warga yang di KK masih tertulis lulusan SD, padahal sudah lulus SMA bahkan sarjana. Padahal data pendidikan ini berpengaruh besar pada IPM Sumenep.

Selain itu, pemutakhiran status perkawinan dari ”Kawin Belum Tercatat” menjadi ”Kawin Tercatat” bagi warga yang telah memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan atau dokumen perkawinan yang sah. Status ini penting untuk keabsahan hukum keluarga dan pengurusan dokumen anak.

Advertisement Tak kalah penting adalah aktivasi IKD. Melalui IKD, warga tidak perlu lagi repot membawa KTP fisik ke mana-mana. Cukup lewat smartphone, KTP-el, KK, hingga dokumen kependudukan lainnya bisa diakses secara digital. IKD juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Dispendukcapil Sumenep tidak menunggu warga datang ke kantor untuk menuntaskan target tersebut. Lima tim khusus diterjunkan setiap hari ke desa-desa. Langkah jemput bola ini mengacu pada instruksi Bupati Sumenep terkait GNPP.

Dispendukcapil Sumenep juga memperkuat layanan digital lewat inovasi SIKERIS (Sistem Informasi Kependudukan dan Registrasi). Masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara lebih cepat, mudah, dan fleksibel.

Lewat fitur IKD Plus, petugas kini dapat membantu warga melakukan aktivasi IKD secara langsung di lapangan menggunakan smartphone masing-masing tanpa mewajibkan masyarakat datang ke kantor dinas. IKD Plus juga untuk mendaftarkan tetangga kategori miskin dalam perlinsos.