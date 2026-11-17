SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep benar-benar mengawal delapan program unggulan Pemkab Sumenep periode 2025–2029. Hal itu membutuhkan indikator keberhasilan yang jelas. Pengukuran tersebut penting agar pelaksanaan program tidak sekadar berjalan, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menjelaskan, setiap program harus memiliki tolok ukur yang dapat dievaluasi secara objektif. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui seberapa jauh target pembangunan tercapai.

Advertisement Dia mengutarakan, terdapat sejumlah indikator yang menjadi perhatian. Meliputi tingkat pengangguran terbuka (TPT), angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga indeks gini rasio.

”Indikator tersebut digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan sekaligus ketimpangan pendapatan masyarakat,” katanya.

Menurut Arif, pengukuran capaian tersebut penting dalam mengawal delapan program unggulan pemerintah. Hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk melihat efektivitas kebijakan sekaligus menentukan langkah perbaikan pembangunan. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian ialah kemiskinan.

Advertisement Pada 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. ”Meski menunjukkan penurunan, jumlah penduduk miskin masih cukup besar sehingga membutuhkan penanganan yang lebih tepat,” paparnya.

Karena itu, capaian pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran. Dampak terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga harus menjadi tolak ukuran keberhasilan.