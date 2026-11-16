Bappeda Sumenep Perkuat Satu Data, Kawal Pembangunan Tepat Sasaran

SUMENEP, RadarMadura.id – Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas. Untuk memastikan program tepat sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep memperkuat tata kelola Satu Data sebagai acuan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program dan anggaran.

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, data menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan daerah. Ketidaksamaan informasi antar-OPD berisiko memengaruhi kualitas perencanaan, bahkan membuat pelaksanaan program tidak sesuai sasaran.

”Pembangunan tidak muncul begitu saja. Di balik pembuatan program ada proses perencanaan, pembahasan, dan mengevaluasi," katanya.

Advertisement Menurut Arif, keterbatasan kemampuan fiskal mengharuskan pemerintah lebih selektif menentukan program. Setiap rupiah harus memiliki dasar kebutuhan dan sasaran yang jelas. ”Harus sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Arif menjelaskan, delapan program unggulan dalam RPJMD 2025–2029 juga membutuhkan indikator capaian yang terukur. Evaluasinya mencakup tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks gini.

Agar penanganannya tidak salah sasaran, lanjut dia, pemerintah memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). "Data tersebut menjadi acuan untuk mengenali kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi program," jelasnya.

Advertisement Dia mendorong penguatan portal Satu Data sekaligus penyusunan regulasi tata kelola data. Upaya tersebut diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab setiap OPD dalam menyediakan dan memperbarui informasi. Dengan begitu, data yang digunakan dalam perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri.