Semangat HKN, RSUDMA Tingkatkan Pelayanan Spesialistik dan Perluas Akses Kesehatan

SUMENEP, RadarMadura.id – Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 menjadi penguat komitmen RSUD dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut terus berupaya menghadirkan layanan medis yang semakin lengkap, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.

Plt Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Erliyati mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu prioritas utama rumah sakit. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin berkembang.

Salah satu layanan unggulan yang kini dikembangkan adalah onkologi kemoterapi. Bahkan, layanan tersebut menjadi satu-satunya di Madura. Selain itu, RSUDMA juga menyediakan layanan hemodialisis dan digestif untuk menunjang kebutuhan penanganan pasien.

Advertisement ”RSUDMA terus berupaya meningkatkan kualitas dan kelengkapan layanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Tidak hanya memperkuat layanan medis, RSUDMA juga menghadirkan inovasi untuk memberikan kemudahan akses bagi pasien. Salah satunya melalui sistem prapemesanan atau pre-booking antrean online untuk layanan kemoterapi. Dengan sistem tersebut, pasien dapat mengatur jadwal pemeriksaan lebih mudah sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, RSUDMA juga berencana menambah sejumlah layanan spesialistik. Di antaranya ortopedi, bedah saraf, bedah toraks kardiak dan vaskular (BTKV), serta catheterization laboratory (cathlab).

Advertisement Menurut Erliyati, pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penanganan medis yang lebih lengkap. Dengan bertambahnya layanan spesialistik, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan penanganan medis di daerah sendiri tanpa harus selalu dirujuk ke luar Madura.