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Sumenep

SPPG Kecer Tegaskan Komitmen Sajikan Menu Sehat dan Bergizi

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Penulis: Amin Bashiri
SELALU KOMPAK: Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Dasuk Kecer semangat melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
SELALU KOMPAK: Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Dasuk Kecer semangat melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

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SUMENEP, RadarMadura.id – Komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terus ditunjukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Dasuk Kecer.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG Kecer memastikan setiap menu yang didistribusikan kepada penerima manfaat telah melalui tahapan ketat sesuai prosedur, hingga dipastikan sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi.

Seperti menu MBG yang didistribusikan sehari sebelum Hari Kesehatan Nasional 2026 pada Rabu (11/11).

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SPPG Kecer menyajikan menu lengkap dan seimbang. Yakni, nasi putih, telur ceplok, tahu goreng, tumis sawi hijau wortel, dan buah segar apel fuji.

Menu tersebut dirancang dengan perhitungan gizi yang detail. Kandungan gizi porsi kecil mencapai 398,2 - 425,2 kkal dengan protein 13 - 13,4 gram.

Sedangkan porsi besar mencapai 777,7 kkal dengan protein 23,3 gram. Komposisi ini disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.

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Kepala SPPG Sumenep Dasuk Kecer Muhammad Fadli mengatakan bahwa kualitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama tim.

”Kami tidak hanya menyajikan makanan enak, tapi memastikan setiap menu sehat, bergizi, dan higienis,” katanya.

Fadli menjelaskan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga packing dan distribusi, semua melalui tahapan dan standar operasional rosedur (SOP) yang ketat.

Pihaknya ingin anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan asupan terbaik.

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Editor : Amin Bashiri
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