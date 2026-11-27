BANGKALAN, RadarMadura.id - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangkalan mulai memanaskan mesin menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027.

Advertisement Salah satu langkah konkret disiapkan yaitu menggulirkan progr pemusatan latihan kabupaten (Puslatkab) pada awal 2027 mendatang.

Cabang olahraga (Cabor) belum dapat dipastikan bisa terlibat dalam program pembinaan intensif tersebut. KONI Bangkalan masih menunggu regulasi serta pengumuman resmi dari Dispora Provinsi Jawa Timur terkait daftar cabor yang akan dipertandingkan dalam kejuaraan multievent tersebut.

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Ketua Umum KONI Bangkalan Tajul Anwar kesiapan pelaksanaan puslatkab sebenarnya sudah matang. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh pengurus cabor untuk segera menyetorkan nama-nama atlet yang diprosikan untuk mengikiti program pembinaan khusus tersebut.

Terdapat dua pertimbangan utama yang membuat pelibatan cabor baru belum diputuskan dalam puslatkab. Yakni, karena belum adanya kejelasan nomor pertandingan dan SDM atlet.