BANGKALAN, Radarmadura.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan mulai menyusun strategi guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur pada 2027. Di antaranya menambah cabang olahraga (cabor) baru untuk memperkuat kontingen Kota Salak.

Keterlibatan cabor anyar itu diharapkan mampu mendongkrak perolehan medali dan prestasi olahraga Bangkalan di semua lini. Semakin banyak cabor yang bernaung di bawah KONI, peluang untuk mendulang prestasi di ajang multievent tingkat provinsi tersebut diyakini semakin terbuka lebar.

Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan Tajul Anwar menyampaikan, rencana penambahan cabor anyar pada pelaksanaan Porprov Jatim adalah strategi untuk meningkatkan prestasi.

Advertisement ”Pada Porprov 2027 mendatang, kami target ada tambahan cabor baru yang akan memperkuat kontingen Bangkalan,” terangnya.

Menurut Tajul, ada beberapa cabor baru yang mulai terbentuk. Salah satunya cabor domino yang kepengurusannya baru terbentuk di Bangkalan. Pihaknya bakal mengirimkan atlet-atlet terbaik untuk berlaga dalam kejuaraan tersebut.

”Kalau cabornya dipertandingkan, kami pasti akan mengirimkan atlet,” sambungnya.

Advertisement Karena itu, tahun ini KONI Bangkalan menargetkan proses penjaringan dan penambahan cabor baru bisa dilakukan semaksimal mungkin. Langkah tersebut penting dalam mematangkan persiapan cabor sebelum berlaga di Porprov.