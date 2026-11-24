BANGKALAN, RadarMadura.id - Atlet Indonesian Cycling Federation (ICF) Bangkalan tampil baik dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.

Meski para atletnya tampil meyakinkan, induk cabang olahraga balap sepeda di Kota Salak itu langsung kembali melaksanakan program pembinaan lanjutan.

Pelatih ICF Bangkalan Kuswandi mengungkapkan, seluruh atletnya kini sudah kembali ke lintasan latihan. Seperti sebelumnya, pemusatan latihan kembali digeber di Kabupaten Malang tak lama setelah kontingen Bangkalan merampungkan misi di ajang Popda Jatim.

Advertisement ”Atlet sudah melaksanakan latihan seperti biasanya di Kabupaten Malang usai berlaga di Popda,” ujarnya.

Kuswandi menegaskan, tim pelatih tak ingin menyia-nyiakan waktu persiapan yang ada. Selama beberapa bulan ke depan, porsi latihan difokuskan untuk menggenjot ketahanan fisik sekaligus mematangkan teknik para pembalap sebelum kembali turun membela nama daerah di pentas Porprov mendatang.

”Kami ingin performa atlet dijaga dengan baik. Makanya, setelah Popda kami langsung fokus latihan kembali,” imbuhnya.

Advertisement Secara kualitas, Kuswandi menilai grafik kemampuan anak asuhnya sudah menunjukkan tren positif. Namun, atmosfer persaingan di level Porprov tentu tidak bisa disamakan dengan Popda. Karena itu, penggodokan secara intensif terus dilakukan agar atlet mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya.