BANGKALAN, RadarMadura.id – Indonesian Cycling Federation (ICF) Kabupaten Bangkalan tak ingin berlama-lama larut dalam euforia Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur di Kabupaten Ngawi. Usai berlaga, para atlet balap sepeda langsung kembali digembleng melalui program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi performa sekaligus meningkatkan kemampuan atlet. Sebab, persaingan di ajang porprov diprediksi lebih ketat sehingga dibutuhkan persiapan yang lebih matang.

Pelatih ICF Bangkalan Kuswandi mengatakan, seluruh atletnya telah kembali menjalani rutinitas latihan. Pemusatan latihan kembali dipusatkan di Kabupaten Malang setelah mereka menyelesaikan tugas membela kontingen Bangkalan pada Popda Jatim tahun ini.

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Kuswandi menegaskan, jajaran pelatih tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersedia. Dalam beberapa bulan ke depan, program latihan akan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, penguatan teknik, serta menjaga konsistensi penampilan atlet.

”Kami ingin performa atlet tetap terjaga dengan baik. Makanya, setelah popda langsung kami bidik kembali untuk persiapan berikutnya,” sambungnya.

Advertisement Menurut dia, kemampuan para atlet sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, hasil tersebut tidak boleh membuat mereka cepat berpuas diri. Apalagi, level persaingan di porprov jauh lebih kompetitif dibandingkan Popda.