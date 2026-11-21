SAMPANG, RadarMadura.id – Rancangan peraturan daerah (raperda) pembentukan dana cadangan resmi ditetapkan di Graha Paripurna DPRD Sampang kemarin (20/11).

Penetapan tersebut dilakukan pada rapat paripurna pengesahan raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan mengatakan, pihaknya menggelar sidang ke-25. Agendanya yakni pengesahan raperda tentang pembentukan dana cadangan.

Advertisement ”Saat ini raperda tentang pembentukan dana cadangan secara resmi menjadi Perda,” katanya.

Rudi menerangkan, pembentukan raperda tersebut telah melalui beberapa tahapan. Raperda tersebut juga telah dilakukan harmonisasi dan dipaparkan pada Kanwilkum Jawa Timur (Jatim).

”Termasuk pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap perkara tersebut telah selesai dilaksanakan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, raperda tersebut telah dilbahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sampang. Sehingga

sudah seharusnya dilakukan penetapan menjadi Perda.

”Selanjutnya Pemkab Sampang akan mengajukan nomor register pada Gubernur Jatim. Sehingga perda tersebut bisa berlaku dengan tertib,” harapnya.

Advertisement Wabup Sampang Ahmad Mahfudz menyatakan, Pemkab Sampang mengapresiasi atas kinerja DPRD Sampang, khususnya Bapemperda DPRD Sampang.

Sebab, telah menyelesaikan raperda tersebut.

”Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bisa ditetapkan menjadi Perda, dengan memperhatikan saran dan masukkan bersama,” tuturnya.

Pria yang karib disapa Lora Mahfud itu menambahkan, raperda tersebut telah disetujui bersama. Selanjutnya pemkab bakal mengajukan nomor register pada gubernur Jatim.