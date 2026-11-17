SAMPANG, RadarMadura.id – Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH diusulkan mendapat bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Namun, KPM yang sudah menerima bantuan di bawah seratus orang.

Ketua Tim SDM PKH Kabupaten Sampang Moh. Hakim menyampaikan, penerima bantuan PPSE diberikan secara bertahap.

Penerimanya merupakan KPM yang masuk desil empat dan berpotensi masuk desil lima. Mereka juga sudah menjadi KPM lebih dari lima tahun.

Advertisement Jumlah KPM yang diusulkan mendapat PPSE mencapai seribu orang. Data tersebut merupakan target dari pemerintah pusat.

Para pendamping diminta untuk mengidentifikasi. Hakim menyebut, setiap pendamping di target 12 KPM.

”Pengusulannya menggunakan proposal. Yang tercatat sudah mencapai seribu KPM,” katanya kemarin (16/11).

Advertisement Dari seribu KPM yang diusulkan, bantuan yang sudah cair hanya 88 orang. Perinciannya, dari bank Mandiri 72 orang dan PT Pos 16 KPM.

Sementara sisanya belum mendapatkan. ”Sisanya masih menunggu dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Hakim menjelaskan, PPSE merupakan bantuan modal usaha bagi KPM. Setiap KPM akan mendapatkan bantuan Rp 5 juta sesuai proposal yang diajukan.

Di antaranya untuk modal usaha sektor perdagangan, pertanian dan peternakan.