PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebanyak 4.847 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pamekasan terindikasi terlibat judi online (judol).

Itu berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Pamekasan Lukman Hakim mengatakan, ribuan KPM itu tidak dapat mencairkan bantuan tahap tersebut pada tahap ketiga.

Advertisement Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kesempatan kepada KPM untuk mengajukan sanggahan atau klarifikasi.

Kesempatan itu juga berlaku bagi penerima bantuan sosial lainnya, termasuk penerima bantuan pangan dan bantuan iuran jaminan kesehatan. Tidak semua KPM yang terindikasi benar-benar melakukan aktivitas judol.

Penyalahgunaan identitas atau rekening bisa dilakukan anggota keluarga maupun pihak lain yang meminjam KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mendaftar judol.

Advertisement ”Kalau memang secara fakta KPM tersebut tidak main judi, mereka bisa melakukan sanggahan,” terangnya.

Lukman mengaku telah meminta para pendamping PKH agar aktif melakukan advokasi dan memfasilitasi KPM yang merasa tidak melakukan aktivitas judol.

Namun, pengajuan sanggahan tetap menjadi hak masing-masing penerima bantuan.

”Kami (petugas PKH, Red) nggak dapat hard copy-nya (KPM terindikasi judol, Red). Tetapi teman-teman pendamping PKH itu, termasuk desa, dinsos, itu bisa ngecek by system,” tegasnya.