Diduga Korsleting, Toko di Desa Ketapang Daya Terbakar

SAMPANG, RadarMadura.id – Toko Bintang Frozen Food milik Muhammad Ansor (MA), warga Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang.

Sampang, dilalap si jago merah, Kamis (12/11) malam. Insiden yang mengakibatkan korban mengalami kerugian puluhan juta itu terjadi diduga disebabkan korsleting.

Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo membenarkan musibah kebakaran toko tersebut.

Advertisement Insiden si jago merah melalap toko milik MS itu terjadi pada Kamis (12/11) sekitar pukul 17.54.

”Tempat kejadian perkaranya (TKP) di Dusun Duk Timur, Desa Ketapang Daya,” katanya.

Menurutnya, toko yang terbakar tersebut merupakan milik Muhammad Ansor.

Advertisement Pria 27 tahun tersebut sebenarnya merupakan warga Dusun Dunggadung Laok, Desa Tanjung, Kecamatan Pengantenan, Pamekasan.

”Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut,” tuturnya.

Eko menjelaskan, sebelum kejadian, seorang warga pada Kamis (12/11) sekitar pukul 17.54 WIB selesai menunaikan salat berjemaah Magrib di Masjid Al-Mubarok. Lokasinya berada di samping toko milik korban.

”Tidak berapa lama, warga tersebut melihat toko milik korban terbakar. Kemudian, warga menghubungi aparatur desa, pemadam kebakaran, hingga Polsek Ketapang,” katanya.