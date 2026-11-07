Wartawan JPRM Bakar Semangat Menulis Siswa SMA Tanwirul Hija Cangkreng

SUMENEP, RadarMadura.id – Upaya menguatkan budaya literasi di lingkungan sekolah terus dilakukan. OSIS SMA Tanwirul Hija Cangkreng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, menggelar pelatihan menulis di Aula Al-Ishaqy, Sabtu (7/12).

Panitia menghadirkan wartawan Jawa Pos Radar Madura Lukman Hakim AG sebagai narasumber.

Penulis beberapa buku sastra berbahasa Madura itu fokus pada motivasi menulis dan pengenalan teknik menulis opini.

Advertisement OSIS SMA Tanwirul Hija merancang kegiatan ini bukan hanya soal teori, tetapi untuk membangkitkan motivasi menulis di kalangan pelajar.

Sebab, banyak siswa sebenarnya punya ide bagus, tapi tidak tahu cara menuliskannya.

Dalam sesi motivasi, Lukman mengajak siswa untuk mengubah mindset tentang menulis.

Advertisement Menurut dia, menulis perlu keberanian dan kebiasaan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan.

Lukman menambahkan, pelajar punya potensi besar untuk jadi penulis. Indikasinya, kata dia, semua punya akun media sosial dan melalui media sosial itu mereka terbiasa mengunggah foto dan curahan singkat.

”Kebiasaan mengunggah catatan di medsos itu tinggal diseriusi untuk diolah menjadi karya tulis yang lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan itu, Lukman memperkenalkan beberapa nama yang masyhur di dunia kepenulisan dan kesastraan. Seperti D. Zawawi Imron, Jamal D. Rahman, Raedu Basha, Abdul Hadi WM, dan lain-lain. Nama-nama itu terkenal berkat tarian-tarian penanya dalam menulis.