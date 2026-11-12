Usulan Tambahan Kuota BBM Tak Jelas

SAMPANG, RadarMadura.id– Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) diprediksi meningkat. Meski begitu, usulan penambahan kuota BBM bersubsidi hingga kini belum jelas.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sampang Abdi Barri Salam menyampaikan, antisipasi kebutuhan BBM untuk perayaan Nataru sudah dibahas bersama Pertamina Patra Niaga. ”Mereka sudah mempersiapkan terkait hal tersebut,” katanya Selasa (10/11).

Meski demikian, kebutuhan BBM di wilayah Madura selama perayaan Natal diperkirakan relatif landai. Berdasarkan data yang ada, kebutuhannya tidak mengalami peningkatan signifikan. ”Sedangkan untuk Tahun Baru itu sudah menggunakan kuota 2027,” tambahnya.

Advertisement Sementara itu, proyeksi kekurangan kebutuhan solar sebanyak 790 kiloliter dan Pertalite sebanyak 339 kiloliter tetap diajukan. Namun, kepastian penambahan alokasi BBM bersubsidi tersebut hingga kini belum diperoleh. ”Surat permohonan tambahan kuota sudah kami kirim ke BPH Migas,” paparnya.

Menurutnya, jika penambahan kuota tersebut disetujui, alokasinya akan didistribusikan secara merata ke seluruh SPBU. Pihaknya di daerah hanya bertugas mengusulkan kebutuhan tersebut.