Usulan Tambahan Kuota BBM Tak Jelas
SAMPANG, RadarMadura.id– Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) diprediksi meningkat. Meski begitu, usulan penambahan kuota BBM bersubsidi hingga kini belum jelas.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sampang Abdi Barri Salam menyampaikan, antisipasi kebutuhan BBM untuk perayaan Nataru sudah dibahas bersama Pertamina Patra Niaga. ”Mereka sudah mempersiapkan terkait hal tersebut,” katanya Selasa (10/11).
Meski demikian, kebutuhan BBM di wilayah Madura selama perayaan Natal diperkirakan relatif landai. Berdasarkan data yang ada, kebutuhannya tidak mengalami peningkatan signifikan. ”Sedangkan untuk Tahun Baru itu sudah menggunakan kuota 2027,” tambahnya.
Sementara itu, proyeksi kekurangan kebutuhan solar sebanyak 790 kiloliter dan Pertalite sebanyak 339 kiloliter tetap diajukan. Namun, kepastian penambahan alokasi BBM bersubsidi tersebut hingga kini belum diperoleh. ”Surat permohonan tambahan kuota sudah kami kirim ke BPH Migas,” paparnya.
Menurutnya, jika penambahan kuota tersebut disetujui, alokasinya akan didistribusikan secara merata ke seluruh SPBU. Pihaknya di daerah hanya bertugas mengusulkan kebutuhan tersebut.
”Sebenarnya sudah menjadi kewenangan BPH Migas, karena terkait pemenuhan energi kewenangannya terpusat ke pemerintah pusat. Kami di daerah hanya mengupayakan koordinasi dan pembaruan data terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan energi oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (ay/bil)
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