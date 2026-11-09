Kelangkaan BBM Belum Teratasi, Diskopumdag Kembali Layangkan Surat

BANGKALAN, RadarMadura.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangkalan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Bangkalan mengeklaim telah bersurat ke PT Pertamina Patra Niaga, namun belum mendapatkan penjelasan resmi terkait kendala pasokan tersebut.

”Belum ada jawaban dari Pertamina kepada kami. Karena itu, kami menyurati kembali pada Senin (2/11) lalu,” ujar Kepala Diskopumdag Bangkalan Moh. Rasuli.

Advertisement ​Hingga saat ini, antrean kendaraan masih kerap terjadi sejumlah SPBU. Di antaranya, di SPBU 5469104 di Jalan Soekarno-Harta Bangkalan.

Pengendara harus rela mengantre lama demi mendapatkan BBM bersubsidi, seperti Solar dan Pertalite.

​”Kalau kami menanyakan langsung ke pihak SPBU, jawabannya sebatas keterlambatan pengiriman saja. Tapi, konfirmasi resmi secara bersurat dari Pertamina yang kami tunggu sampai saat ini belum ada,” tambahnya.

Advertisement ​Rasuli mengaku belum memiliki rencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU.

Alasannya, diskopumdag memiliki kewenangan terbatas. Instansinya hanya berfokus pada pengawasan harga serta akurasi alat ukur atau tera SPBU.

​”Kalau sidak sudah pernah kami lakukan. Tapi perlu dipahami, ranah kami hanya pengawasan harga dan ketepatan ukuran (tera). Kalau urusan ketersediaan stok pasokan dan armada tangki, itu ranah penuh Pertamina,” tegasnya.

Area Manager Communication, Relation and CSR PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinusa Ahad Rahedi belum dapat dikonfirmasi soal kelangkaan BBM di Kota Salak.