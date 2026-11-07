Pangeran Trunodjoyo Layak Jadi Pahlawan Nasional, UTM Gelar Seminar Nasional Libatkan 6 Narasumber

BANGKALAN, RadarMadura.id – Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) mendorong pengusulan Pangeran Trunodjoyo sebagai pahlawan nasional.

Salah satunya dengan menggelar seminar nasional mengusung tema Pengajuan Gelar Pahlawan Trunodjoyo di Aula Syaikhona Muhammad Kholil, Gedung Rektorat UTM, Sabtu (11/7).

Sebanyak enam narasumber dihadirkan dalam forum tersebut. Yakni, Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dr. Salahuddin Yahya.

Advertisement Sejarawan H. M. Nasruddin Anshoriy, Ch. Dosen Sejarah FIB Unair Prof. Dr. Purnawan Basundoro.

Sejarawan Dr. Abimardha Kurniawan. Lalu, Dosen Hukum Pidana FH UTM Dr. Aris Hardinanto.

Advertisement Rektor UTM Prof. Dr. Safi’ menyampaikan, saat ini institusinya tengah menuntaskan tahapan demi tahapan yang dipersyaratkan dalam pengusulan gelar pahwalan Pangeran Trunodjoyo.

Termasuk rangkaian seminar ilmiah sebagai wadah menjaring masukan dan respons publik.

”Proses pengajuannya memang belum kita lakukan karena masih melewati tahapan-tahapan awal. Termasuk hari ini yang masuk tahapan seminar pertama,” ujarnya.

Safi’ menjelaskan, seminar tidak cukup digelar sekali. UTM menjadwalkan seminar kedua bakal dilaksanakan di Kabupaten Sampang.

Menurut dia, pelibatan publik dan akademisi melalui seminar menjadi poin krusial sebelum berkas diusulkan secara resmi.