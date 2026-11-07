Hujan Belum Merata, Warga Diminta Waspadai Kebakaran

SAMPANG, RadarMadura.id– Meski hujan mulai mengguyur sejumlah titik, warga Kota Bahari diimbau tetap mewaspadai kebakaran. Sebab, kebakaran lahan masih terjadi di Kabupaten Sampang.

Terbaru, api membakar lahan di Jalan Gelatik, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota, pada Kamis (5/11) malam. Bahkan, kobaran api nyaris merembet ke rumah warga.

Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah (DPKPD) Sampang Cocok Hadi Sutrisno mengatakan, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 18.05 dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian.

Advertisement "Kebakarannya terjadi mulai pukul 18.05 dan berhasil dipadamkan pukul 18.35. Beruntung api bisa kami padamkan dan nyaris merembet ke rumah warga," katanya.

Menurut dia, sejumlah lokasi di Sampang memang sudah diguyur hujan. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kebakaran. Sebab, hujan yang turun di Kota Bahari belum merata.

"Jika masyarakat membakar sembarangan dan lepas dari pengawasan, pastinya bakal menjadi kebakaran," bebernya.

Advertisement Untuk memadamkan api, pihaknya mengerahkan dua armada. Yakni, satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil tangki penyuplai air. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ujarnya.

Dia menambahkan, masyarakat tetap harus meningkatkan kewaspadaan meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah.

Terlebih, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember mendatang.