Pembangunan Pagar Pasar Waru 2025 Baru Dibayar

WARU, RadarMadura.id – Pembangunan pagar Pasar Waru, Pamekasan, dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Namun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan tidak langsung melunasi anggaran proyek tersebut. Alasannya, tahun lalu alokasi anggaran tidak tersedia.

Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Handiko Bayuadi membenarkan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban membayar pekerjaan pagar yang sudah diselesaikan tahun lalu.

”Karena tahun 2025 dananya tidak tersedia, jadi dibayarkan tahun 2026,” ujarnya.

Advertisement Handiko memastikan, tahun ini tidak ada pembangunan ulang pagar maupun pekerjaan fisik baru di Pasar Waru. Rencana revitalisasi pasar masih sebatas usulan yang diajukan kepada pemerintah pusat.

Meski begitu, tahun ini Disperindag telah menyiapkan anggaran Rp 505 juta persiapan revitalisasi pasar tersebut. Perinciannya, dana Rp 350 juta dialokasikan untuk review detail engineering design (DED) pembangunan Pasar Waru. Kemudian, Rp 100 juta untuk jasa konsultansi penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL.

Selanjutnya, Rp 40 juta disiapkan untuk review perencanaan dan jasa konsultnasi Building Information Modelling (BIM). Sedangkan Rp 15 juta dialokasikan untuk sewa mobil kegiatan operasional pembangunan pasar.

Advertisement Handiko juga mengaku belum mengetahui kapan renovasi pasar tradisional di Kecamatan Waru tersebut akan dilaksanakan. Sebab, penentuan pembangunan dan kebutuhan anggaran menjadi kewenangan pemerintah pusat.