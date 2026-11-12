Anggaran Perencanaan Terancam Ngendap, Pembangunan Pasar Waru Nunggu Kepastian Pemerintah Pusat

WARU, RadarMadura.id – Anggaran persiapan pembangunan Pasar Waru, Pamekasan, terancam mengendap. Sebab, sejauh ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan pembangunan Disperindag Pamekasan tersebut.

Sementara, tahun ini disperindag sudah menyiapkan total anggaran Rp 505 juta untuk persiapan pembangunan pasar tradisional tersebut. Anggaran terbesar dialokasikan untuk review detail engineering design (DED) pembangunan Pasar Waru sebesar Rp 350 juta.

Kemudian, dana Rp 100 juta disiapkan untuk jasa konsultansi penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL. Disperindag juga menganggarkan Rp 40 juta untuk review perencanaan dan jasa konsultasi building information modelling (BIM). Anggaran Rp 15 juta dialokasikan untuk sewa mobil kegiatan operasional pembangunan Pasar Waru.

Advertisement Sejauh ini, baru anggaran penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL yang terserap. Sementara tiga paket lainnya belum terealisasi, meski telah masuk dalam perencanaan. Kabid Pasar Disperindag Pamekasan Handiko Bayu Adi membenarkan kondisi tersebut.

Dia menyatakan, renovasi Pasar Waru masih sebatas usulan kepada pemerintah pusat. Sejauh ini, baru anggaran UKL-UPL yang terserap. ”Untuk renovasi Pasar Waru masih sebatas usulan,” katanya kemarin (11/11).

Handiko mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pasar tradisional di Kecamatan Waru itu akan dibangun. Realisasi pembangunan bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Dia juga tidak mengetahui nominal anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi pasar tersebut.

Advertisement Menurut dia, penentuan anggaran menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertugas mengusulkan pembangunan. ”Bergantung (pemerintah) pusat karena kami sudah mengusulkan,” ucap Handiko pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Faridi meminta agar perencanaan pembangunan Pasar Waru benar-benar matang dan tepat sasaran. Menurut dia, anggaran yang disiapkan pemerintah harus berujung pada pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat.

Dia mengingatkan agar anggaran tidak berhenti pada tahapan persiapan dan penyusunan dokumen. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat.

Faridi berharap usulan pembangunan Pasar Waru mendapat perhatian pemerintah pusat. Dengan begitu, pembangunan fisik segera direalisasi.