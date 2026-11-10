Polisi Periksa Pelapor Galian Jalan

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dugaan penggalian liar di ruas Murtajih–Bunder, Kecamatan Pademawu, mulai ditelusuri polisi. Polisi telah memeriksa pelapor untuk mendalami pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Pelapor Andre mengaku telah memberikan keterangan secara spesifik kepada penyelidik. Dia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti secara serius.

”Saya sudah memberikan keterangan secara spesifik berkaitan dengan kasus ini. Kami berharap kasus ini segera ditangani serius,” kata Andre.

Advertisement Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pelapor. Polisi perlu menelusuri pihak yang melakukan penggalian serta memastikan tujuan pekerjaan di badan jalan tersebut.

Dia berharap seluruh informasi yang telah disampaikan menjadi bahan bagi penyidik untuk mengungkap perkara. Terlebih, aktivitas penggalian itu menyangkut fasilitas umum yang digunakan masyarakat.

Sementara itu, Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyampaikan, penyelidik menemukan informasi bahwa keterangan pelapor berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur.

Advertisement ”Info dari penyidik bahwa keterangan dari Mas Indra ada kaitannya dengan PUPR Provinsi. Ini masih kirim surat koordinasi ke Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur,” jelas Evan.

Dikatakan, koordinasi tersebut dilakukan untuk mendalami keterkaitan aktivitas penggalian dengan instansi di tingkat provinsi. Polisi masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.

Kasus ini bermula dari temuan sedikitnya 162 titik bekas galian di ruas Murtajih hingga Desa Bunder. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa izin dan tidak diketahui secara pasti tujuan maupun pelaksananya.